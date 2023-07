Basket, nasce la Nba Cup: finali a dicembre a Las Vegas

Una nuova competizione del mondo del basket americano. Nella stagione 2023-24 ci sarà la prima edizione della Nba Cup, torneo di metà stagione che si concluderà con la finale del 9 dicembre a Las Vegas. Le trenta franchigie verranno infatti divise in sei gruppi di cinque squadre, tre della Eastern Conference e tre della Western Conference, sorteggiate in base ai risultati dell’ultima stagione. Ogni squadra affronterà i rivali del raggruppamento una sola volta, due match in casa e due in trasferta. Nel fitto calendario delle 82 partite di regular season, gli incontri della Nba Cup si svolgeranno il martedì e il venerdì a partire dal 3 novembre, eccezion fatta per il giorno delle elezioni negli Usa. Avanzano ai quarti di finale, in programma il 4 e 5 dicembre, le prime di ogni girone e le due migliori seconde. Epilogo a Las Vegas con le semifinali del 7 dicembre e finale del 9.

“Questa è un’opportunità perfetta per un campionato globale come l’Nba – la soddisfazione del commissario Adam Silver alla presentazione della competizione – in tutto lo sport vediamo nuove innovazioni ed è giunto il momento per questo torneo stagionale”. “Sono molto emozionato“, ha fatto eco l’allenatore dei Golden State Warriors Steve Kerr. “Aggiungerà un elemento di entusiasmo per i giocatori, gli allenatori e i tifosi. Penso che sia una grande idea”.