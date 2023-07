Torino, Juric raduna i suoi: da lunedì il via alla preparazione

Vigilia della nuova stagione per il Torino. Ivan Juric è pronto a dare il via alla preparazione con il primo allenamento in programma nella giornata di lunedì, quando i granata si ritroveranno al Filadelfia per una prima sessione mattutina. Il difensore Buongiorno suona la carica del gruppo, già a disposizione dopo essersi tagliato le ferie mentre occorrerà pazientare per vedere i due nuovi acquisti Bellanova e il portiere romeno Popa, entrambi impegnati nell’Europeo Under 21 e quindi con ferie extra. Per Juric, una prima settimana di lavoro in città e poi il trasferimento a Pinzolo dal 17 luglio. Ritiro in Val Rendena fino al 28 luglio, poi i primi test contro FeralpiSalò e Modena. Ad agosto la mini tournèe in Francia a Lens (il 2) e a Reims (il 6), prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia del 13 agosto.