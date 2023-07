Wimbledon 2023, risultati oggi sabato 8 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di sabato 8 luglio. Dopo due giorni intensissimi di partite, tra recuperi e match rinviati per pioggia, oggi si giocano i terzi turni della parte alta di tabellone. Apre la giornata sul centrale Carlos Alcaraz, che se la vedrà con un osso duro come il big server Jarry. Sul campo 1 Medvedev giocherà contro l’ottimo Fucsovics e subito dopo scenderà in campo la numero 2 del tabellone femminili Sabalenka contro Blinkova. A chiudere la giornata, sempre sul campo 1, ci sarà Matteo Berrettini nella super sfida contro Zverev. Ecco i risultati della giornata.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

CENTRE COURT

ore 14.30 (1) Alcaraz vs (25) Jarry

a seguire (6) Jabeur vs Andreescu

a seguire Boulter vs (3) Rybakina

CAMPO 1

ore 14 (3) Medvedev vs Fucsovics

a seguire Blinkova vs (2) Sabalenka

a seguire (19) Zverev vs Berrettini

CAMPO 2

ore 12 Stevanovic vs (9) Kvitova

non prima delle ore 14 Djere vs (5) Tsitsipas

(10) Tiafoe vs (21) Dimitrov

CAMPO 3

ore 12 (13) Haddad Maia vs Cirstea

a seguire Davidovich Fokina vs Rune

a seguire (22) Potapova vs Andreeva

CAMPO 12

ore 12 Lehecka vs (16) Paul

a seguire Kostyuk vs (25) Keys

COURT 18

ore 12 Galfi vs (21) Alexandreva

a seguire Eubanks vs O’Connell