Wimbledon 2023, l’emozione di Berrettini: “Ho passato tanti giorni a piangere nel letto, ma qui è speciale”

“E’ incredibile, non pensavo potesse succedere, deve essere qualcosa di speciale che c’è qui, in questo posto”. Matteo Berrettini commenta con queste parole il successo su Zverev che gli spalanca le porte degli ottavi di finale di Wimbledon. Un successo importante non soltanto per il torneo, ma perché ripaga il tennista romano dopo un periodo sicuramente non facile. “L’anno scorso non ho potuto giocare qui per il Covid, ma questo è un torneo che ha cambiato la mia carriera e oggi per me è speciale aver vinto su questo campo. Stanco? Ho passato tanti giorni nel mio letto a piangere – dice riferendosi agli infortuni -, quindi aver giocato 5 giorni di fila non è niente in questo momento, mi è mancato tantissimo competere e giocare, qui ho trovato questa energia anche grazie al pubblico che mi ha sostenuto e incoraggiato”. Prossimo avversario il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. “L’ho incontrato l’ultima volta due anni fa e da allora lui ha vinto tantissimo, penso che mi divertirò ogni minuto, punto dopo punto, intanto finalmente domani posso riposarmi, recuperare e presentarmi pronto al match contro Carlos”, ha concluso Berrettini.