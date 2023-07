Wimbledon 2023, Musetti ottiene il primo successo ai Championships: tre set a zero a Varillas

Lorenzo Musetti parte con il piede giusto ai Championships 2023, conquistando la prima vittoria da professionista sull’erba di Wimbledon. Testa di serie numero 14 del tabellone di singolare, il tennista carrarino si è imposto con il punteggio di 6-3 6-1 7-5 sul peruviano Juan Pablo Varillas in due ore di gioco. Un match in cui l’avversario, alle sue prime esperienze e decisamente poco a suo agio sulla superficie, ha faticato molto sin dalle prime battute. Musetti avrebbe potuto chiudere prima la contesa, essendosi trovato anche in vantaggio 4-1 nella terza frazione, ma dopo aver subito la rimonta dell’avversario è riuscito per sua fortuna ad evitare un pericoloso tie-break. Tutto sommato un buon ingresso nel torneo per l’allievo di Simone Tartarini, che ora attende di conoscere il suo prossimo avversario: sarà uno tra il gigante statunitense John Isner e l’iberico Jaume Munar.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Ottimo avvio di Lorenzo, che nei primi games sfrutta al meglio un Varillas ancora poco centrato, in particolare dal lato del dritto. Qualche errore di troppo da parte del peruviano e arriva il break nel secondo gioco in favore dell’azzurro. Con il passare dei minuti inizia ad entrare in partita anche il suo avversario, ma Musetti è perfetto nei propri turni di battuta e senza mai essere costretto ai vantaggi chiude il parziale con il punteggio di 6-3.

Anche la seconda frazione viene subito indirizzata nei primi games: Musetti tiene il servizio in apertura e nel gioco successivo trova il break. Le difficoltà di Varillas aumentano sempre e finisce per essere completamente dominato, con altri due turni di battuta persi e un 6-1 in favore dell’azzurro.

Il carrarino è vittima di un lieve calo all’inizio del terzo set, in cui per la prima volta è costretto ai vantaggi sul proprio servizio e anche ad annullare un paio di palle break all’avversario nel terzo game. Alla fine il break lo trova Lorenzo sul 2-1, ma appare piuttosto estemporaneo all’interno di un parziale in cui fatica molto. E infatti dal 4-1 arriva la reazione di Varillas, che per la prima volta riesce a breakkare l’avversario e vince tre games consecutivi, rimettendosi così in partita. L’equilibrio si prolunga fino al 6-5, quando Varillas sul 30-30 commette un sanguinoso doppio fallo e Musetti non sbaglia: splendida risposta sul match point e chiusura a rete per la vittoria.