Wimbledon 2023, esordio sul velluto per Alcaraz: Chardy liquidato in tre set

Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz che, nel match valevole per il primo turno di Wimbledon 2023, si sbarazza in tre set del francese Jeremy Chardy mediante il punteggio di 6-0 6-2 7-5. Adesso sulla strada del numero uno del mondo al secondo turno ci sarà il vincente del derby francese tra Alexandre Muller ed Arthur Rinderknech.

Avvio di partita devastante per lo spagnolo, che si ritaglia subito due palle break e alla seconda chance strappa il servizio all’avversario. Chardy lotta un po’ di più nel terzo game, ma è nuovamente costretto a cedere il passo all’iberico che, nel quinto gioco ottiene il suo terzo break. Risultato impietoso, con Alcaraz che domina in lungo e in largo e rifila un pesante 6-0 al rivale. Nel secondo parziale il copione del match non cambia, infatti, il numero uno del ranking Atp mette nuovamente a referto il break immediato alla sua terza chance. Questa volta il francese riesce a vincere il suo primo game, ma nel quinto gioco incassa il doppio break, che lo mette ancor di più con le spalle al muro.

Per Carlos è un gioco da ragazzi portarsi sul 2-0 con un perentorio 6-2. A questo punto Chardy, non avendo più nulla da perdere, si gioca il tutto per tutto e, dopo aver annullato due palle break nel quinto game, riesce a strappare il servizio all’avversario nel gioco successivo. Il momento di gioia del transalpino è di breve durata, poiché Alcaraz gli restituisce subito il favore, anche se nel nono game non riesce a passare in vantaggio, sprecando una palla break. L’appuntamento con la vittoria, però, è soltanto rimandato: Alcaraz piazza il break nell’undicesimo game e va a chiudere sul definitivo punteggio di 6-0 6-2 7-5.