Consiglio Figc fissato per venerdì 7 luglio, si deciderà sui ricorsi per le esclusioni

Si terrà venerdì 7 luglio alle ore 10 la riunione del Consiglio Federale della FIGC. L’ordine del giorno è stato reso noto e vedrà discutere, tra i diversi punti, delle elezioni in seno alla Serie B Femminile, dei ricorsi che hanno seguito la non concessione delle Licenze Nazionali necessarie per l’ammissione ai Campionati Professionistici della stagione entrante. Si tratterà inoltre di alcune modifiche regolamentari, delle nomine di competenza e eventuali questioni non espresse nella scaletta.