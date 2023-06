Wimbledon 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione in programma da lunedì 3 a domenica 16 luglio. I migliori tennisti del pianeta tornano a sfidarsi in quello che da molti è considerato il tempio di questo sport e inseguono un prestigioso titolo slam. Nel maschile, neanche a dirlo, il favorito è Novak Djokovic, che ha vinto le ultime quattro edizione nonché gli ultimi (e unici) due slam stagionali. Il numero uno del seeding (e del mondo) è però Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo al Queen’s e determinato a ripetersi. Le speranze azzurre, infine, sono riposte in Jannik Sinner e Lorenzo Musetti su tutti.

Meno decifrabile il torneo femminile, in cui le contendenti al titolo sono molte. Occhi puntati su Elena Rybakina, campionessa in carica che però ha faticato nell’ultimo mese a causa di problemi fisici e non si è mai davvero ripresa dopo il titolo a Roma. Tra le candidate alla vittoria anche Aryna Sabalenka, che sta vivendo una stagione da urlo e sogna il sorpasso in vetta. Chiamata dunque a difendersi la numero uno al mondo Iga Swiatek, che sull’erba è meno pericolosa delle due rivali – per il tipo di gioco ma anche per le caratteristiche fisiche – ma resta un’avversaria per nulla facile da sconfiggere e pur sempre reduce da un Roland Garros vinto. L’Italia porta invece in tabellone sei giocatrici, ma nessuna sarà testa di serie. Sulla carta, quella che può fare più strada è sicuramente Camila Giorgi.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

SORTEGGIO TABELLONI: DATA E ORARIO

Il prize money complessivo di Wimbledon 2023 toccherà la cifra di 51.8 milioni di euro, da distribuire tra tutti i vari tabelloni principali (inclusi i doppi) e quelli cadetti di singolare maschile e femminile. L’aumento è del 10.78% rispetto alla passata edizione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro nel dettaglio e dei punti valevoli per le classifiche ATP e WTA.

MONTEPREMI WIMBLEDON MASCHILE E FEMMINILE 2023

PRIMO TURNO – 64.339 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 99.433 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 153.244 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 242.149 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 397.733 € (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – 701.882 € (720/780 punti)

FINALISTA – 1.374.158 € (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – 2.749.036 € (2000/2000 punti)