Us Open 2023, qualificazioni: avanti Travaglia e Vavassori, fuori Gigante e Lavagno

A Flushing Meadows la seconda giornata di incontri di qualificazione degli Us Open 2023 si chiude con due vittorie e due sconfitte per gli azzurri nella nottata italiana. In un match durato circa tre ore e dominto dai servizi arriva lo splendido successo di Stefano Travaglia ai danni dello slovacco Gombos con il punteggio di 6-7(1) 7-5 7-6(6). Bravo l’azzurro a non mollare dopo il primo set, in un incontro in cui non ha più concesso palle break dal settimo game della frazione inaugurale. Vince anche Andrea Vavassori, che contro l’esperto Dzumhur recupera un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo parziale prima di imporsi per 7-6(3) 6-4.

ITALIANI IN GARA GIOVEDI’ 24 AGOSTO

Fa male la sconfitta di Edoardo Lavagno, che al suo esordio nelle qualificazioni di uno slam non riesce a sfruttare un break di vantaggio nel 3°set e finisce per perdere con lo score di 7-5 3-6 7-5 contro il tunisino Dougaz. Fuori anche Matteo Gigante, il quale era riuscito a mettere in piedi il match dopo essersi trovato sotto 6-4 5-3 contro lo statunitense Spizzirri. L’azzurro vince il secondo set al tie-break, ma nel terzo viene dominato verso il 6-1 finale.