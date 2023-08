Qualificazioni Us Open 2023, programma e italiani in gara oggi giovedì 24 agosto

In una New York in cui è prevista oggi per la prima volta in questa edizione un po’ di pioggia si partirà un’ora prima del solito, alle ore 16:00. In campo sette azzurri impegnati nel secondo turno delle qualificazioni degli Us Open 2023. Ad aprire il programma il derby tra Giulio Zeppieri ed Alessandro Giannessi, con il primo che da testa di serie numero 30 è al rientro dopo l’infortunio alla caviglia patito un mese e mezzo fa a Braunschweig. Giulio è uscito vincitore da una dura battaglia nel primo scontro tra connazionali su Riccardo Bonadio e oggi si ritrova di fronte un Alessandro Giannessi che ha ottenuto una bella vittoria contro pronostico ai danni del francese Mayot. In contemporanea anche un altro veterano del nostro tennis, Federico Gaio, che dopo il buon successo su Grenier sfida uno dei tennisti più in forma del circuito nelle ultime settimane a livello challenger, ovvero l’argentino Comesana.

Raul Brancaccio ha mostrato ancora una volta un feeling importante con Flushing Meadows, dove lo scorso anno era riuscito a sfiorare la qualificazione, arrivando al terzo turno e perdendo di misura contro quel Chris Eubanks che ora è top-40 al mondo. Il campano può giocarsela contro il kazako Skatov. Sfida tra due nobili decaduti, se così vogliamo definirli, in Travaglia-Millman: ex top-60 l’azzurro, ex top-45 il 34enne australiano. Speriamo il marchigiano non finisca per pagare le 3 ore di gioco di ieri contro Gombos.

Dopo un’estate difficile a livello di risultati, Andrea Vavassori è tornato alla vittoria contro Dzumhur, ma oggi parte sfavorito contro un giocatore giovane e in crescita come Emilio Nava, che i più ricorderanno sconfitto da Lorenzo Musetti nella finale degli Australian Open Juniores. Parte, invece, favorita l’unica azzurra rimasta in corsa: Lucrezia Stefanini affronterà la sudocoreana Han, n°243 del ranking.

ORDINE DI GIOCO COMPLETO

Court 8 – Ore 16:00: Giannessi vs (30) Zeppieri

Court 9 – 5°match dalle 16:00 – Nava vs Vavassori

Court 10 – 2°match dalle 16:00 – (8) Stefanini vs Han

Court 10 – 4°match dalle 16:00 – Millman vs Travaglia

Court 14 – 2°match dalle 16:00 – Brancaccio vs (23) Skatov

Court 16 – Ore 16:00 – Comesana vs Gaio