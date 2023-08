U.S Open Cup 2023, Messi decisivo con due assist nella rimonta contro Cincinnati: Inter Miami in finale

Lionel Messi come sempre decisivo in questo primo mese negli States. Il fenomeno argentino porta l’Inter Miami in finale di U.S Open Cup dopo la vittoria ai rigori su Cincinnati. La squadra della Florida si era trovata sotto 2-0 prima della rimonta orchestrata nei minuti finali dei tempi regolamentari: due assist per Campana e pareggio nell’ultimo minuto di recupero. Nei supplementari passano in vantaggio gli ospiti con Josef Martinez, ex Torino, ma Kubo trascina il match ai rigori. Messi ha trasformato il primo rigore per i suoi e il suo connazionale 18enne Benjamin Cremaschi ha segnato il rigore decisivo. L’Inter Miami affronterà la Houston Dynamo o il Real Salt Lake nella finale del 27 settembre.