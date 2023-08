Wta Cleveland 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 24 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta di Cleveland 2023 per la giornata di giovedì 24 agosto. Si deve ancora completare un incontro di secondo turno in Ohio, con Sloane Stephens alla quale mancano pochi games per riuscire a superare la giovane Andreeva. La vincente di questo match tornerà in campo nella notte italiana contro Sorribes-Tormo. Nella nostra serata invece in campo la numero uno Caroline Garcia contro Lin Zhu.

STADIUM COURT

Ore 17:00 – (4) Alexandrova vs Wang

a seguire – (9) Stephens vs Andreev (dal 6-3 3-0)

a seguire – (1) Garcia vs Zhu

Ore 00:30 – Sorribes Tormo vs (9) Stephens o Andreeva

a seguire – Maria vs Fernandez