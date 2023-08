Us Open 2023, day 3: Djokovic e Swiatek protagonisti. In campo Tsitsipas, Ruud e Rybakina

La terza giornata degli Us Open 2023 regalerà emozioni forti agli appassionati di tennis, con sfide particolarmente attese tra i più rilevanti protagonisti dei circuiti Atp e Wta. Il palcoscenico statunitense esalta i campioni e diversi di questi scenderanno in campo mercoledì 30 agosto, con il secondo turno che vale come conferma dopo gli esordi promettenti. Non solo l’attesissimo Novak Djokovic, ma anche una sfida tra immarcescibili campionesse come Petra Kvitova e Caroline Wozniacki tra le ‘portate principali’ di questo terzo capitolo della saga a stelle e strisce. Di seguito la preview contenente gli incontri più interessanti di questa infuocata giornata degli Us Open.

Lo storico Arthur Ashe Stadium sarà la suggestiva casa del tennis made in Usa di Coco Gauff, tra le più amate dal pubblico statunitense, prodigio che dovrà vedersela con Mirra Andreeva. La russa, classe 2007 e quindi più giovane di tre anni rispetto alla già citata stellina americana, proverà a insidiare il tennis ricco di potenza pura dell’avversaria; una sfida che profuma di nuova generazione, di veri e propri match generazionali che faranno sognare ogni interessato al tennis per diversi anni. La velocità dei colpi e la ricerca spasmodica del vincente caratterizzano sia il gioco di Gauff che quello di Andreeva. Affascinante scoprire chi tra le due avrà la meglio.

Dopo l’inizio spumeggiante già menzionato (ore 18.00 italiane), in campo Novak Djokovic, tre volte campione su questi campi. Il recordman serbo incontrerà Bernabé Zapata Miralles, in fiducia dopo aver superato Ethan Quinn al debutto. Lo spagnolo propone un tennis ricco di variazioni e contraddistinto da una regolarità da fondo notevole, ma sulla carta e nel concreto, partita senza storia…attenzione però alle condizioni di Djokovic, spesso diesel negli Slam. L’atleta di Belgrado è pronto a superarsi nuovamente, in continuità con il recente trionfo a Cincinnati.

Sempre sull’Arthur Ashe, gli spettatori potranno apprezzare il talento di Frances Tiafoe, anch’egli giocatore di casa e opponente di Sebastian Ofner. L’austriaco vive il miglior momento della sua carriera e cercherà di rendersi ostico anche al cospetto dell’istrionico statunitense, sebbene quest’ultimo sia indiscutibilmente il maggiore indiziato per il passaggio del turno. Petra Kvitova e Caroline Wozniacki penseranno ai fuochi d’artificio finali, affrontandosi e palesando un mix di stili semplicemente iconico. Tre titoli Slam in due per queste giocatrici che illumineranno la serata sul cemento outdoor americano, alternando battaglie da fondo a soluzioni estemporanee; talento e passione al servizio del tennis internazionale.

Tra gli altri match vibranti della terza giornata, assolutamente da seguire quello tra Danielle Collins ed Elise Mertens. La beniamina di casa può certamente esaltarsi davanti al suo pubblico e il suo tennis aggressivo e “pulito” fa già sognare New York. La belga è però una giocatrice da non sottovalutare, capace di un’ottima resa nei pressi della rete e nota per una solida prima; occhi puntati sull’esecuzione del rovescio di Collins, semplicemente strabiliante.

Come secondo incontro a partire dalle ore 17.00 (Louis Armstrong Stadium), di scena il confronto tra Iga Swiatek e Daria Saville (Gavrilova). Esso è molto interessante dal punto di vista puramente tecnico, considerando il repertorio ampio delle due. La polacca numero uno al mondo dovrà badar bene alle varie sfaccettature del tennis espresso dall’australiana, una scheggia impazzita del circuito e capace di prestazioni eccellenti. Buona, ottima la prima di Swiatek contro Rebecca Peterson: durante la seconda sarà ancora dominante?

Sempre il Louis Armstrong offrirà agli spettatori ulteriori tre incontri molto interessanti, con altrettanti favoriti contro rivali intriganti per diversi motivi. Dominic Thiem, dopo aver sorpreso Aleksandr Bublik in occasione del primo turno, troverà il golden boy Ben Shelton per un posto al terzo, quest’ultimo pronto ad aizzare il pubblico di casa con il suo tennis mancino a dir poco esplosivo. Immediatamente dopo, in campo Elena Rybakina, tra le indiscutibili favorite per il successo finale, la quale dovrà spegnere il fuoco riacceso recentemente da Ajla Tomljanovic, tornata al successo dopo un periodo di stop ai danni di Panna Udvardy. Infine, Taylor Fritz proverà a far urlare di gioia i suoi fan nel serale, contro Juan Pablo Varillas, peruviano galvanizzato dal successo contro Miomir Kecmanovic.

Altri quattro atleti cattureranno l’attenzione degli appassionati di tennis, tre dei quali sul Grandstand e l’ultimo sul Campo 17. Il primo tra questi, in ordine cronologico, è Stefanos Tsitsipas. Pragmatica performance del greco contro un rientrante Milos Raonic: da non sottovalutare però il nuovo avversario, lo svizzero Dominic Stricker, imprevedibile mancino fautore della resa prematura di Alexei Popyrin. Una campionessa come Vika Azarenka non passerà mai inosservata in un appuntamento Slam e tenterà di provare le stesse sensazioni anche Zhu Lin. La cinese ha recentemente raggiunto un ottimo livello, portando il suo tennis a crescere gradualmente affidandosi a colpi non banali e buone variazioni di velocita; a farne le spese, al primo turno, è stata l’egiziana Mayar Sherif.

Dal canto suo, sarà Zhizhen Zhang a porsi come outsider contro Casper Ruud, già in difficoltà con Emilio Nava all’esordio. Il cinese, come la connazionale sopra menzionata, sta esprimendo un ottimo tennis e la sua continuità da fondo può impensierire il norvegese. Concludendo con un tennista di casa, Tommy Paul dovrà domare il gioco high risk di Roman Safiullin, spazzando via alcune incertezze riscontrate contro Stefano Travaglia.

Djokovic e Swiatek, tanto tennis, ancor più talento: questo e altro ancora durante la terza giornata della nuova edizione degli Us Open.