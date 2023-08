Addio a Victorino, il cordoglio del Cagliari: “Riuscì a conquistare l’affetto dei tifosi in poco tempo”

di Redazione 45

Dramma nel mondo del calcio. Il Cagliari Calcio “piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella ‘82/’83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l’affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar”. Con questa breve nota sui social, il club sardo esprime il proprio cordiglio per la scomparsa dell’ex calciatore uruguaiano all’età di 71 anni. Victorino, ex nazionale uruguaiano, è deceduto il giorno dopo aver tentato il suicidio. Subito soccorso e ricoverato, l’ex attaccante non ha però superato la notte. A Cagliari arrivò all’età di 30 anni nell’estate del 1982, ma dopo un anno si trasferì in Argentina.