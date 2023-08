Us Open 2023, al via le qualificazioni: 12 gli azzurri in gara oggi, martedì 22 agosto

Flushing Meadows inizia a riempirsi e gli Us Open 2023 prendono quest’oggi ufficialmente il via con gli incontri del primo turno di qualificazioni. Come ormai siamo ben abituati, è massiccia la presenza azzurra a caccia di un posto nel main draw: sono 15 gli uomini e 3 le donne per un totale di 18 nostri rappresentanti impegnati tra oggi e venerdì nella Big Apple per conquistare l’accesso al tabellone principale dell’ultimo slam stagionale. Di questi, in 12 scenderanno in campo nella giornata di oggi, martedì 22 agosto. Alle ore 17:00 aprirà Sara Errani, opposta ad Erika Andreeva, sorella maggiore della ormai ben conosciuta Mirra. In contemporanea saranno impegnati anche Federico Gaio contro il francese Grenier e Francesco Passaro contro il coreano Hong.

A seguire sarà il turno di Lucrezia Stefanini, Alessandro Giannessi, Mattia Bellucci e del derby tra Riccardo Bonadio e Giulio Zeppieri, quest’ultimo al rientro dopo un mese e mezzo di stop a causa dell’infortunio alla caviglia patito nella finale del challenger di Braunschweig. Sfortunati i fratelli Raul e Nuria Brancaccio, programmati in contemporanea come terzi incontri di giornata; in campo anche Luca Nardi contro l’argentino Tirante. A chiudere ci penserà Franco Agamenone contro la wild card di casa Zheng.

ORDINE DI GIOCO COMPLETO

COURT 10

Ore 17:00 – (16) Errani vs E. Andreeva

3°match dalle 17:00 – Brancaccio vs (10) Siegemund

COURT 11

3°match dalle 17:00 – (15) Nardi vs Tirante

COURT 6

Ore 17:00 – Gaio vs (32) Grenier

3°match dalle 17:00 – Brancaccio vs Sachko

COURT 7

4°match dalle 17:00 – Agamenone vs Zheng

COURT 8

2°match dalle 17:00 – (8) Stefanini vs In-Albon

COURT 9

2°match dalle 17:00 – Giannessi vs Mayot

COURT 14

Ore 17:00 – Passaro vs Hong

2°match dalle 17:00 – Bonadio vs (30) Zeppieri

COURT 16

2°match dalle 17:00 – Bellucci vs Kukushkin