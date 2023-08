Milan, iniziate le visite mediche del nuovo acquisto Pellegrino

Marco Pellegrino è in procinto di iniziare la sua avventura al Milan. Il giovane difensore argentino, sbarcato ieri sera in Italia, questa mattina è arrivato presso la clinica La Madonnina per iniziare le visite mediche di rito. Lo step successivo sarà rappresentato dall’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, dopodiché il calciatore si trasferirà a Casa Milan per apporre la sua firma su un contratto fino al 2028 con la maglia rossonera.