Wta Cleveland 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 agosto con Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta di Cleveland 2023 per la giornata di martedì 22 agosto. Si completano gli incontri di secondo turno, con Jasmine Paolini ancora tra le protagoniste. L’azzurra scenderà in campo come secondo incontro a partire dalle 17:00 contro la cinese Xinyu Wang, proveniente dalle qualificazioni. Big match di serata sarà quello tra la canadese Fernandez e la danese Tauson.

STADIUM COURT

Ore 17:00 – Maria vs Gracheva

Xin.Wang vs (11) Paolini

(1) Garcia vs Stearns

Non prima delle 00:30 – Fernandez vs Tauson

COURT 1

Ore 17:00 – Grabher vs Zhu