United Cup 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 6 gennaio

Il programma e l’ordine di gioco della United Cup 2024 nella giornata di sabato 6 gennaio. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney vanno in scena le semifinali, che decreterà le due nazionali che si giocheranno il trofeo. Ad aprire le danze Polonia e Francia, con Swiatek e Hurkacz da una parte, e Mannarino Garcia dall’altra. A seguire la seconda semifinale, che vedrà di fronte Australia e Gemania. Occhi puntati sul confronto tra de Minaur e Zverev, che sembrano già in ottima forma in questo inizio di stagione, capaci di battere in due set rispettivamente Djokovic e Tsitsipas. Di seguito tutti i dettagli dell’ordine di gioco.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

MONTEPREMI

LE SQUADRE E I GIOCATORI

L’ordine di gioco di sabato 6 gennaio (orari italiani)

SYDNEY, Ken Rosewall Arena – Semifinali

Polonia-Francia: inizio alle 0.30

Hurkacz vs Mannarino

Swiatek vs Garcia

Swiatek/Hurkacz vs Garcia/Roger-Vasselin

Australia-Germania, a partire dalle 7.30

Tomljanovic vs Kerber

de Minaur vs Zverev

Hunter/Ebden vs Siegemund/Marterer