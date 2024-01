Lecce-Cagliari, D’Aversa: “Almqvist e Pongracic in gruppo. Valutiamo se farli giocare dal 1′”

“Almqvist e Pongracic hanno fatto l’allenamento completo con la squadra. Il primo l’ha fatto tutta la settimana, invece Pongracic si è fermato dopo il primo giorno per poi riprendere nell’allenamento odierno. Valuteremo se farli partire o meno da inizio della gara”. Lo ha detto il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa alla vigilia del match contro il Cagliari. Uno scontro salvezza che i giallorossi dovranno affrontare senza Dermaku, Sansone (out per infortunio), Banda, Rafia e Touba (in Coppa d’Africa). “Vedendo il Cagliari non possiamo pensare solo all’aspetto tattico – prosegue D’Aversa – ma sarà importante l’aspetto mentale e della determinazione. A Bergamo abbiamo fatto un’ottima gara, ma sarebbe un errore pensare che con il Cagliarti sarà più facile. Ed è necessario avere lo stesso atteggiamento, ed il massimo rispetto di una squadra che detiene un monte ingaggi doppio rispetto a quello nostro”.

“In questo momento siamo in emergenza – ribadisce l’allenatore – vediamo come sta Pongracic, altrimenti giocheremo con Blin adattato uno scontro salvezza. Il supporto e sostegno del pubblico saranno fondamentali, e lo stadio dovrà spingerci per andare oltre le nostre possibilità. Il Cagliari deve trovare un ambiente ostile che trascini i ragazzi: normale che un risultato pieno domani significhi punti doppi in carniere”. E su Claudio Ranieri: “Un grande allenatore, rappresenta il simbolo dell’eleganza, un tecnico da cui prendere esempio”, conclude D’Aversa.