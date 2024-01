Nadal-Thompson oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Jordan Thompson nei quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Il tennista spagnolo è apparso finora in gran spolvero e, dopo il successo al primo turno contro Dominic Thiem, ha liquidato in due rapidi set Jason Kubler. Sulla sua strada troverà ora un altro giocatore australiano Thompson, approdato ai quarti riposando in virtù del forfait di Humbert. I due si sono incontrati già a inizio settimana, ma in doppio, ed a trionfare era stato il tennista di casa (in coppia con Purcell, contro Nadal e Marc Lopez). Stavolta a scendere in campo con i favori del pronostico sarà però Rafa, il quale conduce anche 2-0 nei precedenti.

Nadal e Thompson scenderanno in campo oggi (venerdì 5 gennaio). I due giocatori sono pianificati come ultimo incontro di giornata sulla Pat Rafter Arena con inizio fissato non prima delle ore 11.00 italiane (le 20.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce aussie attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, un canale dedicato esclusivamente al torneo di Brisbane ovvero Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Nadal e Thompson, garantendo ai propri lettori, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.