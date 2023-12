NBA 2023/2024: Gilgeous-Alexander schianta i Nuggets, vincono tutte le big a Est

Brilla la stella di Shai Gilgeous-Alexander nella notte italiana, in cui sono andate in scena dieci partite valide per la regular season NBA 2023/2024. Grazie ad una prestazione da 40 punti che ha permesso a Oklahoma City di superare per 119-93 i Denver Nuggets di Nikola Jokic (per lui doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi), il numero 2 dei Thunder ha dimostrato di non trovarsi per caso al quarto posto dell’MVP ladder, ovvero la classifica provvisoria per il titolo di MVP della stagione. Non è un caso neppure che davanti a lui ci sia Giannis Antetokounmpo, il quale ha messo un grande zampino sul successo numero 24 dei Milwaukee Bucks, in grado di superare per 119-111 i Cleveland Cavaliers. Grande protagonista il greco con una doppia doppia da 34 punti e 16 rimbalzi; bene anche Lillard con 31 punti a referto.

I Bucks non hanno però guadagnato terreno sulle rivali poiché a Est hanno vinto praticamente tutte le big impegnate. I Boston Celtics hanno mandato al tappeto i Toronto Raptors per 120-118, trascinati dalla doppia doppia di Jaylen Brown (31 punti e 10 rimbalzi), confermandosi imbattuti in casa (bilancio di 16-0). I Philadelphia 76ers, nonostante la pesante assenza di Embiid, hanno battuto gli Houston Rockets per 131-127 grazie ai 41 punti di Maxey. Bene infine gli Orlando Magic, vittoriosi sui New York Knicks per 117-108 nel segno di Wagner e Banchero (rispettivamente 32 e 29 punti).

Non sono mancate anche vittorie inaspettate come quella degli Washington Wizards, capaci di sorprendere i Brooklyn Nets per 110-104, mentre in un derby di bassa classifica a Ovest, i Portland Trail Blazers hanno avuto la meglio dei San Antonio Spurs per 134-128. Ok pure i Phoenix Suns, al secondo successo consecutivo (133-119 contro gli Hornets); infine, hanno consolidato il proprio piazzamento in zona playoff Los Angeles Clippers e Sacramento Kings, che hanno sconfitto rispettivamente Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies. Da segnalare le 8 triple a bersaglio per De’Aron Fox (31 punti totali), suo career high.