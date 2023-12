United Cup 2024: Kerber/Zverev dominano 6-3 6-0 nel doppio contro Moratelli/Sonego, vince la Germania

Il doppio tedesco formato da Angelique Kerber e Alexander Zverev supera in scioltezza il duo azzurro composto da Angelica Moratelli e Lorenzo Sonego e assegna così il punto decisivo alla Germania, che vince 2-1 contro l’Italia nel primo incontro della fase a gironi della United Cup 2024. Nel doppio decisivo di scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney, la coppia teutonica si è imposta nettamente per 6-3 6-0 in soli 50 minuti, dimostrando tutta la propria superiorità. Si complica ora la strada per gli azzurri, che mercoledì 3 gennaio affronteranno la Francia nella seconda e ultima giornata del gruppo D.

CRONACA – Nei primi game del primo set entrambe le coppie riescono a tenere il servizio anche se a fatica grazie al deciding point. L’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Moratelli con lo smash regala il break all’Italia, che sale sul 3-1. È però un fuoco di paglia per gli azzurri, perché nei game successivi Zverev si scatena e anche Kerber gioca più sciolta. Il risultato è che i due teutonici mettono subito a segno il contro break e poi ne effettuano due ulteriori che portano il computo a cinque game vinti consecutivamente fino al 6-3 finale.

Nel secondo set l’Italia ha subito la chance di portarsi avanti, ma Zverev e Kerber sono bravi ad annullare tre palle break di fila e tenere il game. La Germania da parte sua sfrutta la minima occasione, e con uno smash di Zverev porta via il servizio all’Italia e vola sul 2-0. La coppia azzurra non riesce a sbloccarsi e viene nuovamente punita al deciding point, perdendone due di fila. Il duo teutonico lascia le briciole a Sonego e Moratelli e porta a undici i game di fila vinti chiudendo il secondo set 6-0. La vittoria nel doppio consente così alla Germania di aggiudicarsi l’incontro per 2-1 dopo le vittorie di Paolini contro Kerber e Zverev contro Sonego.