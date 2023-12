LIVE – Moratelli/Sonego-Kerber/Zverev 3-6 0-1, United Cup 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del doppio misto di Italia-Germania tra Moratelli/Sonego e Kerber/Zverev, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Dopo i due incontri di singolare è come di consueto il doppio misto a chiudere le sfide in questa competizione a squadra che si sta giocando tra Perth e Sydney. Sportface.it seguirà il match, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Lo scenario è il cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) mentre l’inizio è fissato come 3°match dalle 07:30 italiane.

LIVE SONEGO/MORATELLI-ZVEREV/KERBER 3-6 0-1

SECONDO SET – Lunga la risposta di Sonego, la Germania sale 1-0 annullando tre palle break

SECONDO SET – Annulla le prime due la Germania, 40 pari e killer point

SECONDO SET – Subito tre errori con il dritto per Zverev, 15-40 e tre palle break Italia!

PRIMO SET – SET! Lungo il dritto di Sonego e la Germania si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-3

PRIMO SET – Grandissimo dritto in corsa incrociato del numero 7 ATP, 0-40!

PRIMO SET – Passante lungolinea di rovescio di Zverev, 0-30 e Germania a due punti dal set

PRIMO SET – Servizio a 15 per la Germania, ora sul 5-3

PRIMO SET – BREAK! Entra bene Zverev e porta a casa il secondo break consecutivo per la sua nazionale, che sale 4-3 e servizio

PRIMO SET – In difficoltà ora l’Italia, 30-40 e due palle break Germania

PRIMO SET – Tiene il servizio a 15 Zverev, 3-3 e tutto da rifare per l’Italia

PRIMO SET – BREAK! Scappa via il rovescio di Sonego e la Germania effettua il contro break e si riporta a contatto, 3-2 Italia

PRIMO SET – Gran risposta lungolinea di Zverev, 30-40 e due palle break Germania!

PRIMO SET – Facile chiusura per Zverev dopo due salvataggi disperati di Moratelli, 30 pari

PRIMO SET – BREAK! Chiude con lo smash Moratelli e porta l’Italia sul 3-1!

PRIMO SET – Gran volée di Zverev e 40 pari. Sarà ancora il killer point a decidere il game

PRIMO SET – Annulla le prime due la Germania, 30-40

PRIMO SET – Sbaglia lo smash Zverev sul lob di Moratelli, 0-40 e 4 palle break Italia!

PRIMO SET – Gran risposta di Sonego e 0-30, piccola chance per l’Italia

PRIMO SET – Chiude un gran punto con lo smash il torinese! Tiene ancora il servizio l’Italia e sale 2-1

PRIMO SET – Entra Zverev sul diagonale di Moratelli e 40 pari. Secondo killer point sul servizio Italia

PRIMO SET – Passa Zverev su Sonego al terzo tentativo, 40-30

PRIMO SET – Fa bene la guardia a rete Sonego con la volée smorzata, 30-0

PRIMO SET – Tutto facile per la Germania sul servizio di Zverev che trova solo prime. Game a zero e 1-1

PRIMO SET – Gran prima esterna di Sonego e Zverev non riesce a tenere in campo la risposta. 1-0 Italia

PRIMO SET – Non riesce a gestire la veronica Moratelli e poi Sonego affossa in rete il dritto. Subito killer point sul 40 pari

PRIMO SET – Non passa la risposta della teutonica, 40-15

PRIMO SET – Primo punto azzurro con Moratelli che entra bene sulla risposta tenera di Kerber, 15-0

13.22 – La Germania ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Partiranno dunque gli azzurri al servizio con Sonego

13.20 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match decisivo di United Cup tra Italia e Germania. Tra poco si comincia!