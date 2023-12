Coppa d’Africa, convocati Angola: c’è Nzola. Ora la palla passa al giocatore della Fiorentina

La Coppa d’Africa è pronta a partire con la competizione che toglierà alcuni giocatori ai diversi campionati europei, e quindi anche alla nostra Serie A. Per esempio, chi potrebbe patire l’assenza di un centravanti, anche se non tanto prolifico nella sua avventura in viola, potrebbe essere la Fiorentina. M’Bala Nzola infatti è stato convocato dalla sua nazionale angolana.

Il giocatore appare infatti nella lista dei convocati dell’Angola, nonostante giorni fa aveva dichiarato di non volere partecipare alla competizione e di voler restare a Firenze per aiutare la Fiorentina nella sua rincorsa all’Europa. Oltre a Nzola sempre nei convocati angolani presente anche Luvumbo Zito del Cagliari.