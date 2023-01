United Cup 2023: programma e orari partite semifinali sabato 7 gennaio con Italia

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari di sabato 7 gennaio, della United Cup 2023, evento che apre la nuova stagione tennistica. Seocndo giorno di semifinali alla Ken Rosewall Arena di Sydney, dove vanno in scena gli ultimi due singolari e i doppi misti delle sfide Stati Uniti-Polonia e Grecia-Italia. Si inizia alla mezzanotte italiana con gli incontri relativi alla prima semifinale. L’appuntamento con i nostri ragazzi è a partire dalle 07:00. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

PROGRAMMA SABATO 7 GENNAIO

SYDNEY, Ken Rosewall Arena

Ore 00:00 – Hubert Hurkacz (POL) vs Taylor Fritz (USA)

a seguire – Magda Linette (POL) vs Madison Keys (USA)

a seguire – Iga Swiatek/Hubert Hurkacz (POL) vs Jessica Pegula/Taylor Fritz (USA)

Ore 07:00 – Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Matteo Berrettini (ITA)

a seguire – Despina Papamichail (GRE) vs Lucia Bronzetti (ITA)

a seguire – Maria Sakkari/Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Camilla Rosatello/Lorenzo Musetti (ITA)