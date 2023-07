Trevisan-Sorribes Tormo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Martina Trevisan affronterà Sara Sorribes Tormo nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club di Londra. Primo match stagionale sull’erba per la spagnola, secondo per l’azzurra, sconfitta all’esordio in quel di Bad Homburg la scorsa settimana. Per entrambe si tratta di una ghiotta chance di superare un turno a Church Road. Trevisan è stata sconfitta all’esordio sia nel 2021 sia nel 2022, mentre Sorribes Tormo non è mai andata oltre il secondo turno (e, anche se dovesse battere Trevisan, appare improbabile che ci riesca quest’anno dato che è sulla strada di Iga Swiatek). Secondo i bookmakers partirà favorita la giocatrice iberica, che è avanti 2-0 nei precedenti. Uno di questo risale proprio a un torneo su erba, il WTA di Bad Homburg nel 2021.

SEGUI IL LIVE DI TREVISAN-SORRIBES TORMO

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Sorribes Tormo scenderanno in campo oggi (lunedì 3 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match della giornata sul Court 6 dalle 12:00 italiane (al termine di Baez-Barrios Vera). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno celti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Trevisan e Sorribes Tormo garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.