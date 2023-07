Bari, si prosegue con Polito e Mignani: pronto il rinnovo per il tecnico

Il Bari proseguirà con Ciro Polito come Ds e Michele Mignani come tecnico nella prossima stagione. Le parti si sono incontrate discutendo dell’annata in arrivo, con obiettivo nuovamente l’assalto alla Serie A. Come riferisce Sky Sport però, per il momento non è previsto un rinnovo per Polito, già legato ai biancorossi fino al 2025, mentre è probabile che per Mignani ci sia un prolungamento di un anno dell’attuale accordo in scadenza nel 2024.