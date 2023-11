Ciclismo, Moscon entra nella Soudal Quick-Step: “Era tra i miei obiettivi”

Ora è anche ufficiale: Gianni Moscon entra nella Soudal Quick-Step. Il 29enne nel comunicato ufficiale si dice “felicissimo di unirmi a una delle squadre più importanti al mondo. In tutti questi anni la Soudal Quick-Step è sempre stata nelle classiche la squadra a cui guardare, che si trova nel posto giusto al momento giusto. E sin da quando sono entrato fra i professionisti, avevo fra i miei obiettivi quello di arrivare qui e sono contento che questo accadrà finalmente la prossima stagione. Dopo due anni difficili per la mia carriera, significa tanto per me”. “Conosciamo Gianni ormai da molto tempo, da quando era ancora un dilettante. È un corridore di grande talento. Sarà un innesto importante alla nostra squadra per la prossima stagione e siamo fiduciosi che riuscirà a mostrare belle cose nel 2024″, ha affermato Patrick Lefevere, CEO di Soudal Quick-Step.