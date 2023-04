Trevisan-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Stoccarda 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Beatriz Haddad Maia nel primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2023 (Germania), torneo di scena sulla terra battuta indoor della città teutonica. La toscana è reduce dalla trasferta in Slovacchia con la Nazionale azzurra, in cui è risultata decisiva per la conquista delle Finals di Billie Jean King Cup. Adesso è arrivato il momento di tornare a fare sul serio anche sul circuito maggiore. Questo primo match in terra tedesca sarà l’esordio stagionale sul rosso per Trevisan, semifinalista in carica del Roland Garros.

Quest’ultima trova sul suo cammino subito un’avversaria molto ostica come la potente brasiliana, che si trova in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti. La numero 14 del mondo, tuttavia, non si sta ancora pienamente confermando sui livelli della stagione appena passata, con Martina che potrà cercare di mandarla in confusione con il suo tennis molto solido. Non a caso le quote dei bookmakers non sono totalmente sbilanciate in favore della sudamericana. Trevisan in caso di successo troverebbe al secondo ostacolo una tra la padrona di casa Jule Niemeier oppure la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Haddad Maia scenderanno in campo oggi (martedì 18 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Trevisan e Haddad Maia garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.