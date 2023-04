Giustino-Shevchenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Lorenzo Giustino se la vedrà contro Alexander Shevchenko nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana. Il numero 223 del mondo è reduce dalle qualificazioni. Qui ha prima sconfitto in rimonta il finlandese Otto Virtanen mentre al turno decisivo ha prevalso al tie-break decisivo nei confronti del francese Geoffrey Blancaneaux. L’azzurro, nonostante queste due belle vittorie, partirà nettamente sfavorito contro il ventiduenne russo secondo le quote dei bookmakers.

Quest’ultimo, fresco d’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo, ha letteralmente incendiato il circuito minore in questi primi quattro mesi abbondanti di stagione. Il moscovita, infatti, ha trionfato sul cemento outdoor di Tenerife (sconfiggendo lo stesso Giustino in due set ai quarti di finale) e sul rosso di Madrid proprio la settimana appena trascorsa. Nel mezzo anche una finale raggiunta sul veloce del ricco Challenger di Phoenix. Giustino, tuttavia, può vantare tantissima esperienza su questa superficie e proverà a rendere complicata la vita al sovietico. Ad attendere il vincitore di questa partita al secondo turno c’è l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero otto della manifestazione iberica.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Giustino e Shevchenko scenderanno in campo oggi (martedì 18 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sulla Pista 2 con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Giustino e Shevchenko garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.