West Ham, Scamacca operato al menisco: recupero stimato in due-tre mesi

Appuntamento alla prossima stagione per Gianluca Scamacca: l’attaccante del West Ham è stato operato con successo presso il Gemelli di Roma, a seguito della lesione del menisco esterno del ginocchio destro. L’intervento è stato effettuato dal professor Ezio Adriani, direttore UOC Traumatologia dello Sport e Chirurgia articolare del Policlinico, e dalla sua equipe composta da Ivan De Martino ed Edoardo De Fenu, insieme all’anestesista Daniela Micci. L’intervento, fanno sapere dal Gemelli, è durato pochi minuti ed è consistito in “un’artroscopia del ginocchio che ha evidenziato una lesione del menisco esterno con un lembo dislocato anteriormente e una iniziale sofferenza della cartilagine articolare con una sostanziale integrità delle altre strutture articolari (legamenti crociati e menisco interno). È stata eseguita una rimozione del solo lembo meniscale dislocato ed una regolarizzazione del residuo”. Già dimesso, Scamacca “ha un soddisfacente decorso postoperatorio. Ora proseguirà con la riabilitazione che gli consentirà il pieno recupero atletico in 2-3 mesi”.