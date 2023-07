Calciomercato: Icardi verso il ritorno al Galatasaray

Continua il grande mercato del Galatasaray. Dopo aver annunciato l’arrivo dall’Al Nasr di Cedric Bakambu, ex Villarreal e Marsiglia, e accolto oggi a Istanbul Wilfried Zaha, attaccante in uscita dal Crystal Palace, il club sta per riportare in Turchia anche Mauro Icardi. Il centravanti è ritornato al Psg dopo una stagione da 22 al Galatasaray e secondo i media turchi e francesi, il cartellino sarà rilevato per circa 10 milioni di euro mentre l’argentino firmerà fino al 2026.