Verona, Baroni: “In ritiro abbiamo lavorato forte. Faraoni? Vuole restare”

“Cosa porto a casa da questo ritiro? Ho ringraziato tutti i ragazzi. Abbiamo avuto delle difficoltà nella gestione del lavoro a causa di varie assenze ma la squadra ha lavorato forte, con grande dedizione e impegno. Oggi volevo una prestazione di intensità e fisica. Ero consapevole che non fosse facile quando ci sono dei carichi di lavoro così importanti. Era importante scavare nelle risorse mentali e fisiche, la squadra ha risposto bene e sono molto contento”. Lo ha detto l’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni, dopo l’amichevole vinta contro la Virtus Verona nell’ultimo giorno del ritiro: “Perché oggi non ha giocato Faraoni? Marco ha lavorato sempre bene e con grande attenzione. La sua volontà è quella di restare vuole qua, ha solo avuto un affaticamento alla caviglia a seguito di un colpo subito. Abbiamo pensato di non rischiare sia lui che Hien viste che sono partite sempre a rischio perché c’è tanto carico addosso. Saponara lo aspettiamo. Non era in preventivo che giocasse, stamattina ha partecipato alla seduta, gli ho chiesto se si sentisse di giocare e mi ha detto di si. È un giocatore che ha qualità e che ci darà un contributo importante”.