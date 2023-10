Tabellone Wta Nanchang 2023: Haddad Maia numero uno, nessuna italiana al via

Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 250 di Nanchang, in programma dal 16 al 22 ottobre. Beatriz Haddad Maia e Magda Linette sono le prime due teste di serie di un tabellone che negli ultimi giorni precedenti al torneo ha visto arrivare i forfait di diverse giocatrici importanti. Nessuna azzurra al via in questo che è uno dei tre eventi in programma nella settimana conclusiva del circuito femminile prima delle Elite Finals di Zhuhai e delle WTA Finals di Cancun.

PRIMO TURNO

(1) Haddad Maia vs Hibino

Q/LL vs Birrell

Zvonareva vs Hartono

Shnaider vs (5) Zhu

(3) Bouzkova vs Xiy.Wang

Avanesyan vs Q/LL

Osorio vs Q/LL

Jiang vs (8) Sorribes Tormo

(7) Gracheva (7) vs Rakhimova

Yuh.Wang vs Siniakova

Q/LL vs Juvan

Siegemund vs (4) Xin.Wang

(6) Blinkova vs Q/LL

Fernandez vs Guo

Hruncakova vs Sasnovich

Savinykh vs (2) Linette