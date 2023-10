Kotov-Monfils in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Stoccolma 2023

Pavel Kotov affronterà Gael Monfils nella finale del torneo ATP 250 di Stoccolma 2023, in programma dal 16 al 22 ottobre. Entrambi arrivano a quest’atto conclusivo avendo perso solamente un set nel corso della settimana e tutti e due lo hanno fatto al primo turno. Il russo contro Eubanks, il francese contro Fucsovics. Da quel momento una striscia di vittorie convincenti per i due, che ci arrivano a questa finale con un bagaglio di esperienza leggermente diverso. Per Kotov c’è la possibilità di conquistare il primo titolo ATP al primo colpo, per Monfils è addirittura la finale n°34 sul circuito maggiore, anche se solamente in 11 casi è riuscito ad aggiudicarsi il trofeo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Kotov e Monfils scenderanno in campo domenica 22 ottobre alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport Tennis. Straming disponibile sul sito ufficiale di SuperTennis, oppure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo svedese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.