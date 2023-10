Wta Nanchang 2023, miracolo Siniakova: salva tre match point e batte in finale Bouzkova dopo 3h30′

Clamoroso epilogo nella finale del Wta 250 di Nanchang 2023, dove a conquistare titolo e derby ceco è stata Katerina Siniakova. 1-6 7-6 7-6 il punteggio del match, durato 3h33′ e pieno di ribaltamenti di fronte. Rimpianti a non finire per Marie Bouzkova, accreditata della terza testa di serie, che in più occasioni si è trovata vicino alla vittoria ma non è mai riuscita a chiudere. Ben tre i match point sprecati, uno sul 5-3 del secondo set (dove ha poi servito per il match sul 5-4) e due sul 5-3 del parziale decisivo. Siniakova però non ha mai mollato e, grazie ad un maggiore cinismo nei due tie-break, è riuscita ad avere la meglio. Quinto titolo in carriera a livello Wta e secondo in stagione per la giocatrice ceca, che vendica la sconfitta di settimana scorsa in finale a Hong Kong e si garantisce il ritorno tra le prime 45 del mondo.