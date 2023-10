Wta Nanchang 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 250 di Nanchang 2023, torneo di scena da lunedì 16 a domenica 22 ottobre. Alcune delle tenniste che prenderanno poi parte alle Elite Finals di Zhuhai dal 24 di questo mese hanno deciso di proseguire la loro trasferta asiatica anche in quest’ultimo torneo del calendario. Tra queste Beatriz Haddad Maia, che è la prima testa di serie del tabellone.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo di Nanchang anche in streaming tramite la live streaming disponibile sul sito ufficiale della stessa emittente, fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Nanchang 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole delle protagoniste per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 NANCHANG

SUPERTENNIS

Lunedì 16 ottobre – LIVE alle ore 10.00 (primo turno)

Martedì 17 ottobre – LIVE alle ore 10.00 (primo turno)

Mercoledì 18 ottobre – LIVE alle ore 10.00 (secondo turno)

Giovedì 19 ottobre – LIVE alle ore 08.00, 10.00 (secondo turno)

Venerdì 20 ottobre – LIVE alle ore 10.00 (quarti di finale)

Sabato 21 ottobre – LIVE alle ore 11.00 (diretta), DIFFERITA alle ore 13.00 (semifinali)

Domenica 22 ottobre – LIVE alle ore 10.30 (finale)