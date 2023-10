Wta Nanchang 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Nanchang 2023, evento in programma dal 16 al 22 ottobre. Ultimo torneo di questo lungo swing asiatico prima delle Finals che chiudono la stagione. Beatriz Haddad Maia e Magda Linette guidano il seeding, ma le tenniste di casa vogliono prendersi altre soddisfazioni davanti al proprio pubblico. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

TABELLONE

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 250 NANCHANG 2023

PRIMO TURNO – € 2.667 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.730 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.104 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.723 (110 punti)

FINALISTA – € 19.236 (180 punti)

VINCITRICE – € 32.553 (280 punti)