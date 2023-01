Highlights super-G maschile Cortina 2023: vince Odermatt davanti a Paris (VIDEO)

Il video con gli highlights e le migliori prove del Super-G maschile di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Marco Odermatt bissa il successo di ieri e fa suo anche la seconda prova sull’Olympia delle Tofane davanti ad uno splendido Dominik Paris, per la prima volta sul podio in questa stagione. Fuori, invece, Mattia Casse, che cade ma per fortuna senza conseguenze.

CLASSIFICA FINALE

Dominik Paris è tornato… anche in Super G! Gran 2° posto a Cortina



Odermatt, bis capolavoro sull’Olympia delle Tofane



Kilde salta una porta, è clamorosamente fuori dal secondo Super G sull’Olympia delle Tofane!



Mattia Casse perde il controllo e distrugge le reti: out dal dal Super G-bis ma sta bene