Inter, dubbi sulle condizioni di Lukaku: il prestito dal Chelsea potrebbe non essere rinnovato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, stanno aumentando sempre più i dubbi dell’Inter su Romelu Lukaku. Le sue condizioni sembrano non migliorare e anche ieri, nella partita di campionato vinta per 2-1 contro la Cremonese, il belga è rimastro ai margini del team meneghino, non riuscendo ad aumentare il proprio minutaggio. Il rinnovo del prestito dal Chelsea per il secondo anno, come da piani iniziali, è adesso a rischio e le probabilità di un addio anticipato sono piuttosto alte.