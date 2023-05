Tabellone Internazionali BNL d’Italia 2023 femminile: l’analisi. Da Swiatek a Giorgi e le italiane

Il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, per quanto concerne il torneo femminile, ha svelato gli accoppiamenti nello scenario del Colosseo (Parco del Colle Oppio). Roma è dunque pronta a ospitare il prestigioso evento che caratterizza questa fase cruciale della stagione tennistica, esattamente dal 9 al 20 maggio. Molte top player pronte a confrontarsi sul rosso della capitale italiana, tra le quali spiccano naturalmente Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, recentemente l’una contro l’altra nel contesto del Wta 1000 di Madrid, regine l’una della parte alta e l’altra della parte bassa del draw.

La bielorussa, vittoriosa in terra iberica, sfiderà una tra la statunitense Sofia Kenin e la spagnola Cristina Bucsa. La polacca, numero uno al mondo, dal canto suo, inizierà il suo percorso romano contro una tra la russa Anastasija Pavlyuchenkova e l’azzurra Sara Errani. La caccia al terzo sigillo romano di Swiatek, quindi, partirà contro una finalista al Roland Garros del passato, con i favori del pronostico a priori. Potenziali strade intriganti per la nuova campionessa di Madrid e la giovane pluricampionessa Slam: la prima avrebbe Jessica Pegula e Caroline Garcia nella sua rotta, mentre la seconda potrebbe vedersela con Elena Rybakina ai quarti. Percorso tortuoso per Sabalenka, la quale ha però dimostrato un invidiabile stato di forma; Swiatek è pronta a tutto per scrivere il numero 3 al Foro, chiunque siano le avversarie al suo cospetto.

TABELLONE PRINCIPALE INTERNAZIONALI 2023

LE ITALIANE

Per quanto concerne, nello specifico, le italiane presenti a Roma, da segnalare un esordio potenzialmente ostico per Martina Trevisan; la toscana, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, potrebbe doversela vedere con Karolina Muchova. La ceca è una delle giocatrici più complete del circuito e, problemi fisici a parte, è un problema per qualsiasi atleta nel circuito maggiore; prima di fronteggiare Trevisan, però, Muchova dovrà superare una qualificata al debutto.

Primo turno contro una qualificata anche per la stella Camila Giorgi, la quale, in caso di passaggio del turno, affronterebbe la fumantina russa Ekaterina Alexandrova per un posto al terzo turno; quest’ultima non è esattamente un portento sul rosso, ma le sua velocità di palla può sorprendere qualunque avversaria. Omonimia al primo turno per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini: entrambe avversarie di una Wang, la prima contro Xinyu e la seconda contro Xiyu. Se vincesse, Paolini avrebbe di fronte la temibilissima Elena Rybakina, campionessa Slam; Stefanini, invece, se la vedrebbe con la romena Irina-Camelia Begu al secondo atto dell’evento. Jasmine. La giovane e talentuosa Elisabbetta Cocciaretto dovrà farsi trovare pronta nell’equilibrato scontro con l’americana Lauren Davis, che la porterebbe a sfidare la russa Anastasija Potapova, particolarmente in forma nel corso degli ultimi mesi; la russa ha una pesantezza di palla non indifferente, ma la marchigiana può certamente impensierirla sul rosso.

Ostico percorso anche per Lucia Bronzetti: prima la montenegrina Danka Kovinic, poi eventualmente la ceca Barbora Krejcikova, a sua volta campionessa Slam. Per finire: Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Dalila Spiteri, Nuria Brancaccio sfideranno rispettivamente Claire Liu (e Marta Kostyuk in caso di successo), una qualificata (e Madison Keys in caso di successo), Caty Mcnally (e Marie Bouzkova in caso di successo), Julia Grabher. Da segnalare altresì lo scontro tra Diletta Cherubini e Lisa Pigato: la vincitrice potrebbe affrontare la già citata Brancaccio per un ennesimo derby nostrano. Sorteggi generalmente non benevoli per le italiane; in un draw ricchissimo di campionesse come quello di Roma, però, impossibile aspettarsi qualcosa di diverso. Ghiotta chance per ognuna delle azzurre di mettersi in mostra con il meglio del loro repertorio; il pubblico amico proverà a spingere i nostri talenti, a loro volta galvanizzati dall’occasione specifica. Buone chance di superare il debutto per Paolini, Bronzetti, Stefanini e Giorgi, così come di giocarsela al secondo per Trevisan, di casa sulla terra battuta.

In generale: Sara Errani, Jasmine Paolini, Camilla Rosatello, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Nuria Brancaccio, Diletta Cherubini e Lisa Pigato fanno parte della parte alta del tabellone. Al contrario: Dalila Spiteri, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini e Matilde Paoletti si trovano nella parte bassa. Tra i pericoli più rilevanti e da non sottovalutare per la prima flotta italiana menzionata vi sono Bernarda Pera, Donna Vekic, Ljudmila Samsonova, Maria Sakkari, Bianca Andreescu, Elise Mertens, Ons Jabeur, Marta Kostyuk, Jelena Ostapenko, Jil Teichmann e Daria Kasatkina. Per quanto concerne la seconda flotta, attenzione a Coco Gauff, Veronika Kudermetova, Petra Martic e Beatriz Haddad Maia.

OCCHI PUNTATI

Tra le altre big del tabellone, oltre ogni già menzionata, da non dimenticare Caroline Garcia, Karolina Pliskova (presente al momento del sorteggio), Jessica Pegula e Vika Azarenka. La transalpina troverà una tra la romena Ana Bogdan e una qualificata al secondo turno, dopo un bye, mentre la ceca e l’americana affronteranno rispettivamente una tra la tedesca Tatjana Maria e una qualificata e una qualificata. La bielorussa, infine, sfiderà una tra l’americana Sloane Stephens e l’argentina Nadia Podoroska al secondo atto del Wta 1000 di Roma. Tra le insidiosissime mine vaganti del tabellone di Roma, occhi puntati sulle giovani Linda Noskova e Linda Fruhvirtova, al debutto contro Shelby Rogers e Lin Zhu; le due ceche possiedono un talento sensazionale e rappresentano un’insidia per chiunque: voglia di “arrivare” e capacità naturali oltre il normale.