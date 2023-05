F1 GP Miami 2023, Perez: “Ho dato tutto ma non avevamo il passo”

“Max andava forte oggi, ha meritato la vittoria. Io ci ho provato, ho dato tutto, ma il primo stint credo sia stato molto scarso, non avevamo abbastanza passo, è quello che ha compromesso un po’ la nostra gara. Non siamo riusciti a far la differenza sulle gomme”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull dopo il secondo posto nel Gp di Miami. “Le gomme medie non hanno reso all’inizio come ci aspettavamo – ha aggiunto – Verstappen aveva un passo straordinario con le gomme hard, dobbiamo analizzare cosa è andato storto oggi. Semplicemente non avevamo il passo”.