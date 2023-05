Sorteggio tabellone maschile Internazionali d’Italia 2023 domani in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2023. Nella splendida cornice di Piazza di Spagna, simbolo della città eterna, saranno svelati gli accoppiamenti inerenti al torneo degli uomini, che vede il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo il forfait di Madrid. Ovviamente tanta attesa ed interesse per scoprire chi affronteranno i nove azzurri presenti in tabellone, ma soprattutto vedere da che parte finirà la nostra punta di diamante Jannik Sinner. Il pubblico del Foro Italico è in fermento per il suo numero uno, reduce da un ottimo inizio di stagione.

SEGUI IL LIVE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel tardo pomeriggio di domani, lunedì 8 maggio, con inizio fissato alle ore 18:30. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguirla tramite i canali social del torneo. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione capitolina ai propri lettori.