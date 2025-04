Il tabellone principale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera 2025, in programma sulla terra rossa della città tedesca dal 14 al 20 aprile. Matteo Berrettini ha dato forfait dopo i problemi fisici accusati a Montecarlo contro Musetti, dunque a difendere i colori azzurri saranno Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi vincitori una settimana fa rispettivamente a Bucarest e Marrakech. Diversi i giocatori di livello presenti, a cominciare dal numero 3 del ranking Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo. A contendergli il titolo però ci sarà una nutrita concorrenza, composta da Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Francisco Cerundolo e il campione di Miami Jakub Mensik. Il campione in carica è il padrone di casa Jan-Lennard Struff, che vinse lo scorso anno l’unico torneo Atp della carriera. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti.

MONTEPREMI

TABELLONE ATP MONACO 2025

PRIMO TURNO

(1) Zverev vs Muller

(Q) vs (WC) Altmaier

Griekspoor vs (Q)

(WC) Hanfmann vs (6) Mensik

(4) Humbert vs Jarry

(WC) Engel vs Marozsan

Bergs vs (Q)

Monfils vs (8) Shapovalov

(5) Cerundolo vs Struff

Cobolli vs (Q)

(Q) vs Goffin

Navone vs (3) Auger-Aliassime

(7) Lehecka vs Darderi

Kecmanovic vs Giron

Bautista Agut vs (Q)

(Q) vs (2) Shelton