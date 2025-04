Tra Antonio Conte e il Napoli c’è aria di rottura e De Laurentiis lavora già per il sostituto: tecnico già contattato, è lui il successore

Parole dure come pietre. Antonio Conte ha incendiato il finale di campionato di Serie A con frasi al veleno contro il Napoli e Aurelio De Laurentiis. “In questi otto mesi ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare“: la frase che getta più di un dubbio sul futuro azzurro del tecnico salentino.

Parole che sanno di addio, con Juventus e Milan squadre potenzialmente interessate all’allenatore pugliese. Se sarà addio però Aurelio De Laurentiis non si farà trovare impreparato come accaduto all’epoca di Spalletti, per ripiegare poi su Rudi Garcia. Non vuole commettere gli stessi errori del passato il patron partenopeo che si starebbe già muovendo con un nome in cima alle sue preferenze. Il candidato principale a prendere il posto di Antonio Conte è, infatti, Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore della Juventus, fermo dallo scorso mese di maggio, è anche uno dei candidati alla panchina del Milan, con i rossoneri che stanno chiudendo la pratica direttore sportivo prime di pensare al nuovo tecnico. Il livornese è da tempo un pallino di De Laurentiis che già in passato lo contattò per provare a portarlo – senza successo – al Napoli.

Napoli, non solo Allegri per il post Conte

Il patron degli azzurri potrebbe riprovarci dunque quest’estate, cercando di strappare finalmente il sì di Allegri al Napoli. Ma il toscano non sarebbe l’unico candidato: non dovesse arrivare il via libera dell’ex Juventus, infatti, De Laurentiis potrebbe tornare a bussare alla porta di Vincenzo Italiano, anche in questo caso un vecchio pallino.

L’attuale allenatore del Bologna era stato indicato come il possibile successore di Spalletti, ma alla fine scelse di continuare alla Fiorentina un’altra stagione. Ora è legato al club rossoblù, ma questa volta potrebbe non restare insensibile al richiamo del Napoli. Un richiamo che potrebbe suonare forte anche per Gian Piero Gasperini, un altro di quelli che De Laurentiis ha già provato a far arrivare in azzurro. Un tris di nomi dunque per il post Conte. L’incontro verità tra l’allenatore salentino (legato da altri due anni di contratto) e il patron si terrà a maggio, ma il futuro del Napoli è già partito. Allegri in pole per la panchina dei partenopei che, questa volta, vogliono farsi trovare già pronti e non ripetere gli errori del passato.