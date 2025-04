Il tabellone principale del torneo Wta 500 di Stoccarda 2025, in programma sulla terra rossa dal 14 al 21 aprile. Inizia con il botto la stagione europea sulla terra battuta, con quello che è il torneo ‘500’ certamente più apprezzato sul circuito. Ci sono quasi tutte le top players sui campi indoor della città tedesca, con Aryna Sabalenka e Iga Swiatek pronte a darsi battaglia da prima e seconda favorita del seeding. Tra le teste di serie anche la nostra Jasmine Paolini, n°5 del seeding e fresca di collaborazione con il tecnico spagnolo Marc Lopez. La tennista toscana inizierà il suo cammino contro un’avversaria non banale, la padrona di casa Eva Lys, autrice di un buon avvio di annata che l’ha vista entrare di prepotenza tra le prime 100 del mondo. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti.

MONTEPREMI

TABELLONE WTA ROUEN 2025

PRIMO TURNO

(1) Sabalenka bye

Potapova vs Tauson

Mertens vs (Q)

(Q) vs (8) Shnaider

(4) Gauff bye

(WC) Maria vs Collins

(WC) Niemeier vs (WC) Siegemund

(WC) Lys vs (5) Paolini

(6) Andreeva vs Kostyuk

Alexandrova vs Samsonova

Frech vs Sramkova

(3) Pegula bye

(7) Navarro vs Haddad Maia

Ostapenko vs (Q)

Vekic vs (Q)

(2) Swiatek bye