Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Barcellona 2025 e dell’Atp 500 di Monaco di Baviera 2025, tornei in programma dal 14 al 20 aprile. Entra nel vivo la stagione su terra battuta dopo il prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. Il circuito ATP fa tappa in Spagna e in Germania per due importanti tornei 500. A Barcellona guida il seeding Carlos Alcaraz, mentre gli azzurri al via sono Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. In Germania sarà invece Alexander Zverev la prima testa di serie, con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli a rappresentare i colori italiani. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

ATP BARCELLONA – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 22.305

SECONDO TURNO – € 40.735

QUARTI DI FINALE – € 77.395

SEMIFINALE – € 148.065

FINALISTA – € 285.435

VINCITORE – € 535.185

ATP BARCELLONA – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITORE – 500 punti

ATP MONACO DI BAVIERA – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 19.500

SECONDO TURNO – € 36.560

QUARTI DI FINALE – € 68.490

SEMIFINALE – € 134.065

FINALISTA – € 251.555

VINCITORE – € 467.485

ATP MONACO DI BAVIERA – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITORE – 500 punti

ENTRY LIST ATP BARCELLONA

1 Carlos Alcaraz 3

2 Casper Ruud 6

3 Andrey Rublev 9

4 Stefanos Tsitsipas 10

5 Alex de Minaur 11

6 Holger Rune 12

7 Lorenzo Musetti 16

8 Frances Tiafoe 17

Arthur Fils 18

Tomas Machac 21

Karen Khachanov 23

Sebastian Korda 25

Giovanni Mpetshi Perricard 29

Brandon Nakashima 32

Matteo Arnaldi 35

Sebastian Baez 36

Jordan Thompson 37

Lorenzo Sonego 38

Alejandro Davidovich Fokina 39

Pedro Martinez 40

Reilly Opelka 33 (PR)

ENTRY LIST ATP MONACO DI BAVIERA

1 Alexander Zverev 2

2 Taylor Fritz 4

3 Ben Shelton 14

4 Felix Auger-Aliassime 19

5 Ugo Humbert 20

6 Hubert Hurkacz 22

7 Francisco Cerundolo 24

8 Jiri Lehecka 27

Denis Shapovalov 28

Matteo Berrettini 30

Alejandro Tabilo 31

Tallon Griekspoor 34

Alexandre Muller 41

Nuno Borges 42

Flavio Cobolli 43

Marcos Giron 45

Gael Monfils 46

Nicolas Jarry 47

Miomir Kecmanovic 48

Jan-Lennard Struff 49

Roberto Bautista Agut 50

Zizou Bergs 51

Zhizhen Zhang 52

ALTERNATES

1 Roberto Carballes Baena 53

2 Jakub Mensik 54

3 David Goffin 55