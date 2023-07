Tabellone Atp Amburgo 2023: Musetti difende il titolo, Ruud primo favorito

Il tabellone dell’ATP 500 di Amburgo 2023, con Lorenzo Musetti che proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in finale contro Carlos Alcaraz. Il carrarino sarà la terza testa di serie del tabellone e all’esordio avrà un qualificato. Lorenzo è nella parte bassa del draw, quella del secondo favorito Andrey Rublev. Il primo favorito è invece Casper Ruud, che invece ha dalla sua parte Sascha Zverev. Di seguito il tabellone completo.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE ATP 500 AMBURGO

PRIMO TURNO

(1) Ruud vs Baez

Dallien vs (Q)

Fils vs (Q)

Lajovic vs (8) Kecmanovic

(4) Zverev vs Molcan

(WC)Marterer vs (WC) Molleker

Van Assche vs Muller

Cachin vs (7) Davidovich Fokina

(6) Etcheverry vs Djere

Ruusuvuori vs Pella

Van De Zandschulp vs Varillas

(Q) vs (3) Musetti

(5) F. Cerundolo vs Hanfmann

(Q) vs Zhang

Altmaier vs Gasquet

Zapata Miralles vs (2/WC) Rublev