Scherma Mondiali Milano 2023, Garozzo: “C’è l’amaro in bocca, non ci nascondiamo”

La squadra azzurra del fioretto maschile conclude il suo Mondiale di Milano al quinto posto, dopo l’eliminazione in rimonta ai quarti di finale contro Hong Kong. “La reazione è stata importante, era decisivo riuscire a prendere questi punti. Resta l’amaro in bocca non nascondiamoci, dobbiamo imparare la lezione. Il livello è ormai molto alto, anche il primo assalto si tira con squadre molto competitive. Dobbiamo essere pronti”, ha detto Daniele Garozzo. “Io lo chiamo testacoda più che incidente – le parole di Alessio Foconi -. Ci sono stati dei momenti no, dobbiamo capire cosa è mancato in quei momenti, se lavorare più mentalmente o fisicamente. E’ successo, ma dobbiamo riorganizzarci”. La squadra azzurra composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini ha battuto la Francia 45-33 nel tabellone 5°/8° posto.