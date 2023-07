Mbappè, dall’Inghilterra: “Il Liverpool propone al Psg il prestito per un anno”

Nel futuro di Kylian Mbappè, tra il sogno Real Madrid e il braccio di ferro col Psg, spunta il Liverpool. Secondo il “Sunday Mirror”, i Reds starebbero pensando di proporre al Psg un prestito oneroso annuale. Una soluzione che potrebbe offrire un compromesso alle varie parti interessate. In questo modo i francesi incasserebbero qualcosa e risparmierebbero sull’ingaggio, mentre il giocatore, a fine stagione, potrebbe firmare per il Real Madrid da svincolato. Non solo, anche la madre di Mbappè – nonché suo agente – sarebbe felice. L’anno scorso infatti il giocatore rivelò che Fayza Lamari è una grande tifosa dei reds: “Mia madre adora il Liverpool, è una grande tifosa, non so perché, chiedetelo a lei”. In questa sessione di mercato, il Liverpool ha ceduto Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Roberto Firmino (Al-Ahli), James Milner (Brighton) e Naby Keita (Werder Bremen) e ha acquistato Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai rispettivamente dal Brighton e dal Lipsia.